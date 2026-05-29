تحذيرات دولية من تداعيات استمرار إغلاق مضيق هرمز على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي

واشنطن-سانا

حذرت مؤسسات مالية وطاقة دولية كبرى من أن استمرار تعطل حركة الملاحة وتدفقات الشحن في مضيق هرمز يشكل مخاطر متزايدة على أمن الوقود، وأوضاع الأسواق، والمرونة الاقتصادية العالمية.

ونقلت رويترز عن بيان مشترك صدر اليوم الجمعة في ختام اجتماع ضم رؤساء وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية في العاصمة الأمريكية واشنطن قوله: “إذا لم تعد تدفقات الشحن إلى طبيعتها، فإن استمرار النضوب السريع لمخزونات النفط العالمية قبل ذروة الطلب في فصل الصيف بنصف الكرة الشمالي سيشكل مخاطر متزايدة على الاقتصاد العالمي”.

وأشار البيان إلى أن رؤساء المؤسسات الدولية ناقشوا خيارات ملموسة لتعزيز الدعم الجماعي والحد من التأثيرات السلبية لهذه الاضطرابات عبر إجراءات متعددة الأطراف وثنائية، تضمن استقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لنحو خُمس تجارة النفط المنقولة بحراً ‏عالمياً، فيما تسبب التوتر المستمر منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي ‏باضطرابات كبيرة بأسواق الطاقة والشحن البحري.‏

