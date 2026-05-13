تراجع أسعار النفط وسط ترقب المستثمرين لتطور الحرب في الشرق الأوسط

طوكيو-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد الارتفاع على مدى ثلاث جلسات متتالية، وسط ترقب المستثمرين التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار الهش في الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية.



وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 82 سنتا أو 0.76 بالمئة إلى 106.95 دولارات للبرميل.



كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.65 بالمئة لتصل إلى 101.52 دولار،بينما اقترب الخامان من 100 دولار للبرميل أو أكثر منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- على إيران في نهاية شباط الماضي.



ولا تزال الأسواق تعاني من حالة اضطراب نتيجة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الصادرات النفطية، حيث تسببت الحرب في إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، ما دفع الأسعار في وقت سابق إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ عام” 2022″.