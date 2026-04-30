النفط يقفز وسط توقعات باستئناف الحرب في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، إذ وصل خام برنت لأعلى مستوى في سنوات، وسط تقرير بأن أميركا تدرس احتمال القيام بعمل عسكري جديد ضد ⁠إيران لكسر الجمود في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ما فاقم المخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات في إمدادات المنطقة.

وذكرت شبكة”CNBC” أنه على صعيد التداولات، قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4.8% إلى 123.71 دولاراً للبرميل، بعدما تجاوز مستويات 126 دولاراً في وقت سابق من التداولات وهو أعلى مستوى منذ آذار 2022 .

فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر حزيران بنسبة 2.8% عند 109.90 دولارات للبرميل، ويتجه المؤشران لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

وعلى صعيد الإمدادات، رجحت مصادر لرويترز أن يتفق تحالف أوبك+ الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها يوم الأحد المقبل، على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً.

من المقرر أن يتلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إحاطةً من قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران.