انخفاض سعر الذهب 200 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دهب انخفاض سعر الذهب 200 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا

انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً اليوم السبت، بمقدار 200 ‏ليرة سورية جديدة ‏عما سجله يوم أمس الأول الخميس. ‏ ‏

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ‏بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17300 ليرة ‏جديدة ‏مبيعاً، و‏17000 ليرة جديدة شراءً. ‏ ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14800 ليرة جديدة ‏مبيعاً، و‏14500 ليرة جديدة شراءً. ‏ ‏

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4329 دولاراً‎.‎

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على ‏تنظيم قطاع ‏الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في ‏الاقتصاد الوطني، ضمن ‏إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، ‏إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير ‏الذهب عبر ‏جمعيات ‏الصاغة في المحافظات. ‏ ‏

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