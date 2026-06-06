انخفاض سعر الذهب 200 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً اليوم السبت، بمقدار 200 ليرة سورية جديدة عما سجله يوم أمس الأول الخميس.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17300 ليرة جديدة مبيعاً، و17000 ليرة جديدة شراءً.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14800 ليرة جديدة مبيعاً، و14500 ليرة جديدة شراءً.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4329 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.