ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية جديدة بعد قرار المحكمة العليا

واشنطن-سانا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي “تحاول استغلال” قرار المحكمة العليا، الذي يقضي بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها.

ونقلت “فرانس برس” عن ترامب قوله على منصة “تروث سوشال”: إن “أي دولة قد تقوم بألاعيب إثر قرار المحكمة العليا، وخصوصاً تلك التي استغلت الولايات المتحدة لسنوات، أو حتى لعقود، ستواجه رسوماً جمركية أعلى بكثير، وأسوأ من أي رسوم وافقت عليها أخيراً”.

وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الماضي، حكماً يقضي بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية التي أدّت إلى اضطراب في التجارة العالمية.