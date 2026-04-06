ارتفاع أسعار النفط الخام وبرنت يتجاوز 110 دولارات للبرميل

طوكيو-سانا

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعاً في التداولات المبكرة اليوم الإثنين، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.86%، ليصل إلى 113.62 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن خام برنت ارتفع عند افتتاح التداولات هذا الأسبوع بنسبة 1.16%، ليصل إلى 110.30 دولارات للبرميل.

وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده لإيران الأحد، متوعداً بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة الثلاثاء ما لم تقم بإعادة فتح مضيق هرمز، وكتب على منصته تروث سوشال: “سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معاً في حزمة واحدة، في إيران، لن يكون هناك شيء مشابه له”.

وقامت إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة بشكل كبير.

