ضبوط تموينية وصحية في عدة منشآت غذائية في الكسوة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

نظّمت دوريات الرقابة التموينية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، جولة تفتيشية موسعة، شملت عدداً من المعامل والمنشآت الغذائية في منطقة الكسوة بريف دمشق، حيث أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات الصحية والتموينية في عدة منشآت.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة، عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن الضبوط المسجلة تضمنت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء، إضافة إلى تداول فواتير غير نظامية في بعض المنشآت.

وأوضحت المديرية أنه جرى تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، بما يضمن سلامة وجودة المواد الغذائية المطروحة في الأسواق وحماية المستهلك.

وأكدت المديرية استمرار الجولات الرقابية على المعامل والمنشآت الغذائية والأسواق، للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين الناظمة للعمل التمويني، وضمان مطابقة المنتجات الغذائية للشروط الصحية المعتمدة.

وتكثف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في مختلف المحافظات السورية، دورياتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، بهدف ضبط المخالفات التموينية والصحية، وضمان جودة وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.