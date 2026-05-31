سوفت بنك” اليابانية تعتزم استثمار 75 مليار يورو لإنشاء مراكز ذكاء اصطناعي في فرنسا

باريس-سانا

أعلنت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية، اليوم السبت، عن خطة استثمارية ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 75 مليار يورو، تهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الذكاء الاصطناعي في فرنسا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأوضحت المجموعة في بيان نقلته رويترز، أن المرحلة الأولى من المشروع ستشهد ضخ 45 مليار يورو في منطقة “هوت دو فرانس” شمال البلاد، لتوليد طاقة تصل إلى 3.1 غيغا وات، كأكبر استثمار من نوعه يشهده قطاع التقانة في أوروبا حتى الآن، مبينةً عزمها توسيع نطاق المشروع مستقبلاً عبر إنشاء مواقع إضافية في مختلف أنحاء فرنسا ليرتفع حجم الاستثمار إلى 75 مليار يورو.

وفي سياق متصل، أكد مؤسس المجموعة ماسايوشي سون، في تصريح صحفي، أن القدرة الإنتاجية والتصديرية للدولة في مجال الطاقة تشكل عاملاً حاسماً ومحورياً لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يشارك في هذا المشروع الحيوي كبرى الشركات الهندسية ومصادر الطاقة الفرنسية، حيث أعلنت شركة “شنايدر إلكتريك” للهندسة أنها ستكون شريكاً رئيسياً في تجهيز المواقع بوحداتها التقنية، فيما ستسهم شركة الطاقة النووية الفرنسية المملوكة للدولة “إي.دي.إف” عبر تسليم إحدى محطات الطاقة السابقة التابعة لها لصالح “سوفت بنك” بغية تحويلها إلى مركز بيانات متطور.

ووفقاً للمخطط الزمني، من المتوقع أن تدخل ثلاثة مواقع رئيسية، من بينها موقع في مدينة “دنكيرك”، الخدمة الفعلية بحلول عام 2031، على أن يتم الإعلان رسمياً عن كامل تفاصيل هذه الخطط الاستثمارية بعد غد الإثنين خلال فعاليات مؤتمر الأعمال السنوي “اختر فرنسا” الذي تنظمه باريس سنوياً منذ عام 2018 لجذب الاستثمارات الأجنبية.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار الحملة التوسعية العالمية لـ “سوفت بنك” في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي شملت مؤخراً استثمار أكثر من 30 مليار دولار في شركة “أوبن إيه آي” الأمريكية، لتستحوذ بموجبها على حصة تقارب 11 بالمئة.