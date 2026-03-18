انخفاض أسعار الذهب 200 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب، ، عيار 21 قيراطاً، مجدداً مساء اليوم الأربعاء، في السوق السورية، بمقدار 200 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر السابق.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16400 ليرة مبيعاً، و16050 ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 1405 ليرات مبيعاً، و13700 ليرة شراءً.

وبلغ سعر أونصة الذهب في السوق العالمية اليوم، 4873 دولاراً منخفضة بنسبة 2.65%.

وأصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الأربعاء، بلاغاً دعت فيه أصحاب محلات الصاغة إلى الالتزام بإغلاق محالهم في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، باعتباره عطلة إلزامية تشمل جميع محلات الصاغة في سوريا، وذلك في إطار تنظيم عمل القطاع، وضمان التقيد بالقرارات الناظمة.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.