الطاقة السورية توقّع مذكرة تفاهم مع شبكة الآغا خان لتعزيز مشاريع المياه في سوريا

دمشق-سانا

وقّعت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شبكة الآغا خان، لتعزيز التعاون في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، بهدف تحسين الخدمات المائية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد في عدد من المناطق السورية.

وقّع الاتفاقية عن وزارة الطاقة طاهر العمر، معاون مدير الإدارة العامة للمياه، فيما وقّعها عن شبكة الآغا خان للتنمية الدكتور مهند عبيدو، المدير التنفيذي لمؤسسة الآغا خان “سوريا”، وذلك في مبنى الوزارة في دمشق، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وفريق الشبكة.

وأكد العمر أن هذه المذكرة تهدف إلى تطوير البنى التحتية المائية في مدينة سلمية وريفها بمحافظة حماة، من خلال تنفيذ مشاريع تشمل تأهيل خطوط نقل المياه، وإنشاء محطات ضخ وخزانات جديدة، إضافة إلى دعم مشاريع المعالجة واستخدام الطاقة المتجددة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ورفاهية المجتمعات المحلية.

من جهته، أوضح الدكتور عبيدو أن مؤسسة الآغا خان تسعى إلى دعم الجهود الحكومية والمجتمعية، الرامية إلى تحسين وصول خدمات المياه والصرف الصحي، عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية مستدامة تلبي احتياجات المناطق المستهدفة، وتسهم في تحقيق تنمية طويلة الأمد.

وقال غَطفان عَجّوب، الممثل المقيم لشبكة الآغا خان في سوريا: “إن المشروعَ يأتي ضمن إطار سعي شبكة الآغا خان للتنمية في سوريا لدعم الجهود المجتمعية والحكومية لتقديم خدمات مياه شرب نظيفة وذات استدامة للمجتمعات المحلية في عدة مناطق من سوريا”، موضحاً أنّ ذلك يأتي ضمن التزام الشبكة العميقِ تجاه الشعب السوري، من خلال تنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو خلال عامي 2026 و2027.

يُذكر أن مؤسسة الآغا خان “سوريا”، بالتعاون مع الجهات الحكومية، نفذت منذ مطلع عام 2025 عدداً من المشاريع الحيوية في قطاع المياه والصرف الصحي، التي أسهمت في توسيع نطاق الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، وتحسين موثوقية الإمداد وجودة المياه لمئات الآلاف من المواطنين، الأمر الذي يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر غير آمنة، وتخفيف الأعباء المعيشية.