الأسهم الأوروبية تغلق قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بصعود أسهم قطاعي الدفاع والتكنولوجيا، في وقت يخيم فيه الحذر على الأسواق جراء التوترات القائمة في منطقة الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي أغلق مرتفعاً بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى مستوى 620.29 نقطة، بالتزامن مع تقدم المؤشرات الرئيسية في القارة، بما في ذلك المؤشران الألماني والفرنسي اللذان سجلا مكاسب تجاوزت 1.4 بالمئة لكل منهما، وسط ترقب المستثمرين لنتائج أعمال شركة “إنفيديا” الأمريكية العملاقة للرقائق الإلكترونية.



وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت، أمس الثلاثاء، على ارتفاع طفيف، حيث أقفل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.2 بالمئة عند 611.34 نقطة.