تراجع أسعار النفط وسط تحركات دولية لتأمين مضيق هرمز

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن عرضت دول أوروبية كبرى واليابان استعدادها لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب خطوات أمريكية محتملة لدعم الإمدادات.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 1.24 دولار أو 1.1 % إلى 107.41 دولارات للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.3 % إلى 94.90 دولاراً.

وفي بيان ⁠مشترك صدر أمس الخميس، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان عن “استعدادها للمساهمة في الجهود الملائمة لضمان المرور الآمن عبر المضيق”، ⁠الذي يمر عبره 20 % من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أشار أمس الخميس، إلى إمكانية رفع العقوبات عن النفط الإيراني المحمّل على ناقلات، إضافة إلى احتمال الإفراج عن مزيد من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك