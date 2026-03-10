الاقتصاد تبحث مع “اليونيدو” إنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء في سوريا

دمشق-سانا

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن، مع فريق من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، إمكانية إنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء في سوريا، وسبل تعزيز القدرات الفنية لدائرة سلامة الغذاء والمخابر التابعة للإدارة العامة.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى عبر تقنية الفيديو، اليوم الثلاثاء، الأسس التنظيمية والتشريعية اللازمة لإحداث الهيئة.

وأكد الحسن أهمية الدور المحوري للهيئة المقترحة في تنظيم قطاع الغذاء والارتقاء بمنظومة الرقابة، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حماية المستهلك ورفع جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

وأشار الحسن إلى جاهزية الإدارة لتطوير هذا المسار، لافتاً إلى امتلاكها كوادر متخصصة ومدربة في مجال الرقابة الغذائية يمكن الاستفادة من خبراتها في دعم عمل الهيئة المقترحة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.

من جانبهم، أكد فريق “اليونيدو” استعدادهم لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء في سوريا وتطويرها.

وتأسست “اليونيدو” عام 1966 لتعمل كهيئة تنسيق مركزية للأنشطة الصناعية، ولتعزيز التنمية الصناعية، والتعاون على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والقطاعية.

وفي عام 1985 أصبحت “اليونيدو” الوكالة المتخصصة السادسة عشرة في الأمم المتحدة، مع مهام تقضي بالمساعدة في وضع خطط وبرامج علمية وتكنولوجية للتصنيع في القطاعات العامة والتعاونية والخاصة.