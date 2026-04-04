الديزل في ألمانيا يكسر الحواجز: أسعار قياسية وتصاعد الحرب يلتهم جيوب المستهلكين

برلين-سانا

تتواصل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة في دول عدة حيث وصل سعر الديزل في ألمانيا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ما جعل المستهلكين يواجهون ضغوطاً غير مسبوقة بسبب أسعار الوقود التي باتت تؤثر بشكل مباشر على الأسواق والأفراد رغم محاولات الحكومة الألمانية تطبيق قوانين جديدة للحد من هذا الارتفاع.

أسعار قياسية

وبحسب تقرير لشبكة يورو نيوز اليوم السبت، فقد وصلت أسعار الديزل في ألمانيا إلى أعلى مستوى لها في تاريخها حيث بلغ السعر 2.346 يورو للتر الواحد في محطات البنزين في الثاني من نيسان الجاري، ليكون بذلك الرقم القياسي الثاني على التوالي، كما تجاوز سعر الديزل الرقم القياسي السابق الذي كان قد سجل في ربيع 2022 بمقدار 2.5 سنت، وارتفعت أسعار البنزين حيث سجل بنزين Super E10 أعلى مستوى له هذا العام عند 2.141 يورو للتر.

أسباب ارتفاع الأسعار

تعود هذه الارتفاعات إلى الحرب في الشرق الأوسط التي تسببت في تهديد حرية تدفق النفط عبر مضيق هرمز، والذي يمر من خلاله حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، فمنذ بداية الحرب، ارتفع سعر برميل خام برنت من 72 دولاراً إلى أكثر من 120 دولاراً أمريكياً في بعض الأحيان، هذا الارتفاع في أسعار النفط الخام كان له تأثير مباشر على الأسعار في محطات الوقود في ألمانيا، إذ ارتفعت تكلفة الوقود عما كان عليه قبل بداية الحرب بنحو 50 إلى 60 سنتاً.

تدابير جديدة لضبط أسعار الوقود

أقرت الحكومة الألمانية قانوناً جديداً ينظم زيادة أسعار الوقود من خلال منع محطات البنزين من زيادة الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في الساعة 12 ظهراً، ودخل القانون حيز التنفيذ منذ بداية نيسان الجاري بهدف حماية المستهلكين من الزيادات المفاجئة، إلا أن فاعليته في الحد من ارتفاع الأسعار لا تزال محدودة حيث اعتبر العديد من المحللين أن الشركات النفطية لا تزال تستبق تقلبات الأسعار وتضع في اعتبارها المخاطر المستقبلية.

وفي بولندا شهدت أسعار الوقود تفاوتاً كبيراً نتيجة لتدابير حكومية تشمل فرض سقف للأسعار، هذا التفاوت بين الدول الأوروبية يعكس مدى عمق الأزمة التي يعيشها المستهلكون في ألمانيا.

إجراءات حكومية لدعم المستهلكين

في ظل هذا التصاعد، بدأ الحديث في ألمانيا عن اتخاذ تدابير إضافية، من بينها اقتراح رئيس بلدية برلين فرضَ سقف للأسعار على غرار النموذج البولندي، وكذلك دعوات من الأحزاب السياسية المختلفة لخفض ضريبة الطاقة أو تعليق بعض الضرائب البيئية لتخفيف الضغط على المستهلكين، إلا أن هذا الجدل حول الحلول المقترحة لا يزال مستمراً وسط توقعات بارتفاع إضافي للأسعار.

وبينما تواصل الحرب في الشرق الأوسط التأثير على أسواق الطاقة العالمية، يبدو أن المستهلكين في ألمانيا سيضطرون إلى التعايش مع أسعار الوقود القياسية في المستقبل القريب، ومع وجود قوانين جديدة تهدف إلى حماية المستهلكين، فإن تأثيرها لا يزال محدوداً في ظل التقلبات المستمرة في أسواق النفط، ومن المتوقع أن تظل الحكومات الأوروبية في صراع مع هذه الأزمة، بحثاً عن حلول توازن بين حماية المستهلكين والمحافظة على استقرار أسواق الطاقة في المنطقة.