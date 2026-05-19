المؤشر الياباني نيكي يتخلى عن مكاسب مبكرة متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء، بعدما سجل مكاسب في بداية الجلسة، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أَثَر تراجع نظيراتها الأمريكية خلال الليل، رغم البيانات الإيجابية التي دفعت المستثمرين إلى شراء الأسهم شديدة التأثر بالاقتصاد.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي انخفض 0.64 بالمئة إلى 60429.76 نقطة بحلول منتصف النهار، بعد أن ارتفع أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة، ومن المتوقع أن ينخفض المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي.



في السياق، ارتفع المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 3840.7.



وتراجع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 4.76 بالمئة، ليصبح أكبر سبب في انخفاض المؤشر نيكي، في حين هبط سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، 3.56 بالمئة، بينما نزل سهم طوكيو إلكترون لمعدات ⁠صناعة الرقائق 2.96 بالمئة.



بدوره، انخفض سهم كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 4.24 بالمئة، وتراجعت أسهم شركات صناعة كابلات الألياف الضوئية، إذ هبط سهم فوجيكورا 5.75 بالمئة وسهم فوروكاوا إلكتريك ⁠7.6 بالمئة.



إلى ذلك، ارتفعت أسهم القيمة بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول بفضل قوة الصادرات ⁠والاستهلاك.



وارتفعت أسهم البنوك، إذ صعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف. جي المالية، وسهم مجموعة ميزوهو المالية أكثر من ثلاثة بالمئة لكل منهما.