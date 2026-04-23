الاقتصاد الرقمي… رافعة متجددة لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا

دمشق-سانا

يبرز الاقتصاد الرقمي كأحد المسارات الحيوية لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا، عبر توظيف التكنولوجيا والمنصات الرقمية في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل نوعية تواكب التحولات الاقتصادية، وتستثمر الطاقات الشابة.

وأكد الخبير الاقتصادي محمد عمار دلول في تصريح لمراسل سانا، ضرورة وضع الاقتصاد الرقمي في صلب عملية التعافي، لكونه نموذجاً قادراً على تسريع النمو وتوفير فرص تشغيل واسعة من خلال العمل عن بعد، وتطوير البرمجيات، وخدمات التعهيد، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى دوره في رفع الإنتاجية عبر الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وأشار دلول إلى أن نجاح هذا التحول يتطلب تهيئة بيئة رقمية متكاملة تشمل البنية التحتية للاتصالات، والتشريعات المناسبة، وأنظمة الدفع الإلكتروني، لافتاً إلى أن سوريا تمتلك مقومات مهمة من كفاءات بشرية وتكاليف تشغيلية منخفضة، ما يجعل التحول الرقمي فرصة لتعزيز الخدمات الحكومية والخاصة وتحسين الشفافية.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مهند الزنبركجي أن الاقتصاد الرقمي بدأ يتشكل فعلياً في سوريا عبر نماذج عمل واقعية في العمل الحر، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، ما أسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب انتشار مشاريع صغيرة تعتمد على المنصات الاجتماعية.

وبيّن الزنبركجي أن الأدوات الرقمية أسهمت في تحسين الأداء الإنتاجي لدى منشآت صغيرة ومزارعين، من خلال إدارة الموارد والحسابات والمخزون، مشيراً إلى بروز شركات ناشئة ومنصات تعليمية وخدمية قادرة على تحقيق إيرادات مستفيدة من الكفاءات المحلية.

وتتقدم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية في سوريا عبر ثلاث مراحل تشمل استكمال البنى التحتية والسجلات الوطنية، وتقديم خدمات رقمية تفاعلية، وصولاً إلى التحول الرقمي المتكامل الذي يعزز استخدام البيانات في دعم القرار، وتحسين الأداء الحكومي.

وتشير التقديرات العالمية إلى أن الاقتصاد الرقمي يشكل نحو 17% من الناتج العالمي بمعدلات نمو تفوق الاقتصاد التقليدي بثلاثة أضعاف، ما يعكس دوره المتصاعد كمحرك رئيسي للنمو والتشغيل.