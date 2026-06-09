استقرار الأسهم الأوروبية وسط التركيز على مستجدات الشرق الأوسط

لندن-سانا



استقرت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار التركيز على المستجدات في الشرق الأوسط، ووقف تبادل الهجمات المباشرة بين إيران وإسرائيل استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وذكرت وكالة “رويترز”، أنّ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع بشكل طفيف بمقدار 0.1 بالمئة إلى 622.68 نقطة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش.



فيما سجلت أسهم ‌قطاع ⁠الرعاية الصحية أكبر انخفاض بين القطاعات بتراجعها 0.8 بالمئة، وانخفض سهم (جي.إس. كيه) البريطانية للأدوية اثنين بالمئة، بعدما وافقت الشركة على الاستحواذ على نوفالنت المصنعة لأدوية السرطان والمدرجة في البورصة الأمريكية مقابل ⁠10.6 مليارات دولار.



وصعد المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا 0.9 بالمئة، بعد أن أظهرت الأسهم العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي شهدت موجة بيع ⁠بعد ارتفاع قوي، علامات على الاستقرار.



وزاد سهم بنك (يو. بي. إس) 1.5 بالمئة.