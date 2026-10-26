أسهم أوروبا تستقر وسط ترقب المستثمرين لنتائج الشركات

لندن-سانا
تحركت الأسهم الأوروبية في نطاقٍ ضيق في مستهل جلسة اليوم الإثنين، مع تقييم المستثمرين لمجموعة من نتائج الشركات وسط الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، في حين تراجعت أسعار النفط وسط آمال التهدئة في الصراع بالشرق الأوسط.
وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي استقر عند 636.26 نقطة بحلول الساعة 8:9 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل يوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية له منذ مطلع أيلول، وتراجع قطاع الطاقة الأوسع نطاقاً 0.7 بالمئة.
وسجلت أسهم شركات السفر أداء إيجابياً لافتاً، إذ ارتفعت بنحو واحد بالمئة، مستفيدةً من انخفاض أسعار النفط.
وبالنسبة لنتائج الشركات، أعلنت شركة غلب إنرجيا البرتغالية اليوم، عن ارتفاع 68 بالمئة في صافي أرباحها المعدلة للربع الثالث بما فاق التوقعات، وهوى سهم الشركة 8.5 بالمئة.
وقفز سهم شركة كومبيوتاسنتر، المزودة لخدمات التكنولوجيا، 6.8 بالمئة بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.
وتأتي تحركات الأسهم في وقت يوازن فيه المستثمرون بين نتائج الشركات وتطورات أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا على خلفية الاضطرابات المتعلقة بالاحتجاجات على غلاء المعيشة.