أسهم أوروبا تستقر وسط ترقب المستثمرين لنتائج الشركات

‏ ‏لندن-سانا‏

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تحركت الأسهم الأوروبية في نطاقٍ ضيق في مستهل جلسة اليوم الإثنين، مع تقييم ‏المستثمرين لمجموعة من نتائج ‌الشركات وسط الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، في ‏حين تراجعت أسعار النفط وسط آمال التهدئة في الصراع بالشرق الأوسط.‏

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وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي استقر عند 636.26 نقطة ‏بحلول الساعة 8:9 بتوقيت غرينتش، ⁠بعدما سجل يوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية له ‏منذ مطلع أيلول، وتراجع قطاع الطاقة الأوسع نطاقاً 0.7 بالمئة.‏

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وسجلت أسهم شركات السفر أداء إيجابياً لافتاً، إذ ارتفعت ⁠بنحو واحد بالمئة، مستفيدةً من ‏انخفاض أسعار النفط.‏

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وبالنسبة لنتائج الشركات، أعلنت شركة غلب إنرجيا البرتغالية اليوم، عن ⁠ارتفاع 68 بالمئة ‏في صافي أرباحها المعدلة للربع الثالث بما فاق التوقعات، وهوى سهم الشركة ⁠8.5 ‏بالمئة.‏

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وقفز سهم شركة كومبيوتاسنتر، المزودة لخدمات التكنولوجيا، 6.8 بالمئة بعدما رفعت ‏الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.‏

وتأتي تحركات الأسهم في وقت يوازن فيه المستثمرون بين نتائج الشركات وتطورات ‏أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا على ‏خلفية الاضطرابات المتعلقة بالاحتجاجات على غلاء المعيشة.‏

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