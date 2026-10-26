باريس-سانا
تتجه الأنظار اليوم الإثنين إلى ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، حيث يلتقي باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون في قمة كروية بختام الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دمشق.
ويطمح الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث، وتعزيز موقعهما في جدول الترتيب، إذ يسعى باريس سان جيرمان، بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق نتائج إيجابية، أملاً في اعتلاء صدارة الدوري والمنافسة على اللقب، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.
وفي المقابل، يطمح أولمبيك ليون إلى تحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وتوسيع الفارق مع باريس سان جيرمان.
ويحتل أولمبيك ليون المركز الرابع برصيد 14 نقطة، متقدماً على باريس سان جيرمان، صاحب المركز الخامس، بفارق الأهداف فقط.