باريس-سانا ‏

تتجه الأنظار اليوم الإثنين إلى ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، حيث يلتقي ‏باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون في قمة كروية بختام الجولة الثامنة من الدوري ‏الفرنسي لكرة القدم، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دمشق.‏

ويطمح الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث، وتعزيز موقعهما في جدول الترتيب، إذ ‏يسعى باريس سان جيرمان، بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، إلى مواصلة ‏انتصاراته وتحقيق نتائج إيجابية، أملاً في اعتلاء صدارة الدوري والمنافسة على ‏اللقب، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.‏

وفي المقابل، يطمح أولمبيك ليون إلى تحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول ترتيب ‏الدوري الفرنسي، وتوسيع الفارق مع باريس سان جيرمان.‏

ويحتل أولمبيك ليون المركز الرابع برصيد 14 نقطة، متقدماً على باريس سان ‏جيرمان، صاحب المركز الخامس، بفارق الأهداف فقط.‏