“كبلر” لتحليلات الطاقة: الصراع الأمريكي الإيراني يهدد 20% من إمدادات النفط عبر مضيق هرمز

عواصم-سانا

كشف تقرير لشركة “كبلر” الدولية لتحليلات الطاقة أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، والتهديد بإغلاق مضيق هرمز ستؤثر على الإمدادات، وأسعار النفط، ووقود الطائرات، والغاز الطبيعي المسال، وتدفقات الطاقة العالمية.

وحذر التقرير من أن الصراع يهدد بشكل مباشر نحو 20% من إمدادات النفط العالمية التي تعبر مضيق هرمز يومياً، مشيراً إلى أن أمن الطاقة الآسيوي هو الأكثر تضرراً، مع مواجهة الهند والصين مخاطر حادة في الخام، وغاز البترول المسال، والغاز الطبيعي المسال.

ولفت إلى أن مضيق هرمز يعد أهم نقطة اختناق للطاقة في العالم، ولذا فإن أي إغلاق سيُحدث صدمات إمداد عبر فئات متعددة من السلع في آن واحد.

وأشار التقرير إلى أن المضيق ليس مغلقاً رسمياً، لكن بيانات تتبع السفن تُظهر باستمرار حركة محدودة، لسفن ترفع العلمين الإيراني والصيني لكن المشغلين التجاريين، وشركات النفط الكبرى، وشركات التأمين انسحبت فعلياً من الممر، وهو ما يعيد تشكيل حركة نقل النفط والأسواق العالمية.

وبحسب التقرير فإن الصراع يحسن بشكل ملموس الوضع التنافسي لروسيا في أسواق النفط الخام، وذلك مع تعرض براميل الشرق الأوسط لاضطراب لوجستي، كما تواجه الهند والصين حوافز قوية لتعميق الاعتماد على الإمدادات الروسية.

ولفت إلى أن تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على الغاز الطبيعي المسال حظي باهتمام أقل في السوق، منبهاً إلى أنه رغم ذلك يستحق المراقبة، بعد أن تعرضت ناقلات الطاقة بالفعل للاضطراب في منطقة الخليج.

وارتفعت أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر خلال الأسابيع الأخيرة، وزادت بأكثر من 12 دولاراً للبرميل منذ بداية العام، في انعكاس لتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وبعد شن القوات الأمريكية والإسرائيلية هجمات على إيران، ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، إذ قفزت أسعار خام برنت بنحو 10% فوق 80 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ حزيران 2025.