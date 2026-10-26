صيني يسجل رقماً قياسياً بقطع 40.74 كيلومتراً بدراجة نارية فوق الماء

بكين-سانا

سجل الصيني تشانغ شيويه، مؤسس شركة «زد إكس موتو» لتصنيع الدراجات النارية، رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن قاد دراجة نارية معدلة لمسافة 40.74 كيلومتراً فوق سطح الماء، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 31.8 كيلومتراً.

وذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، أمس الأحد، أن تشانغ حقق الرقم القياسي في مياه نهر جينجيانغ بمقاطعة هونان وسط الصين، مستخدماً دراجة نارية من طراز «إم إكس 450» جرى تعديلها لتتمكن من الانزلاق فوق الماء، حيث أكمل الرحلة في نحو 32 دقيقة، بحضور ممثلين عن موسوعة غينيس للتحقق من الإنجاز.

وتعتمد الدراجة المعدلة على زلاجات انزلاقية مثبتة في مقدمتها ومؤخرتها للمساعدة على إبقائها فوق سطح الماء، فيما يوفر الإطار الخلفي المزود بتعديلات خاصة قوة الدفع إلى الأمام، كما زُودت بتجهيزات للعزل المائي وتعزيز الطفو لضمان استقرارها خلال الرحلة.

ويعود اهتمام تشانغ بهذه التجربة إلى عام 2009، عندما حاول قيادة دراجة نارية فوق الماء عدة مرات دون نجاح، قبل أن يعاود المحاولة بعد سنوات من التطوير والاختبارات، شملت تحسين أنظمة الطفو والعزل المائي وتوازن الدراجة.

وأكدت موسوعة غينيس الإنجاز في 25 تشرين الأول الجاري، بعد التحقق من المسافة المقطوعة والبيانات المسجلة خلال الرحلة، ليحقق تشانغ هدفاً سعى إليه منذ نحو 17 عاماً.

ويعكس هذا الإنجاز إمكانات الابتكار في تطوير وسائل النقل، من خلال توظيف التصميم الهندسي والتجارب العملية لتحويل الأفكار غير التقليدية إلى تطبيقات قابلة للاختبار، وفتح آفاق جديدة لتطوير المركبات وتوسيع استخداماتها.