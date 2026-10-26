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وزارة الداخلية تشارك بمؤتمر مكافحة الإرهاب في تونس ‏

photo 2 2026 10 26 13 02 40 وزارة الداخلية تشارك بمؤتمر مكافحة الإرهاب في تونس ‏
مدير إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية العميد ‏نايف عبد المجيد يشارك في مؤتمر مكافحة الإرهاب-تونس-سانا

تونس-سانا

شاركت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، بوفد برئاسة مدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد ‏نايف عبد المجيد، في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، ‏المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.‏

وناقش الوفد أنماط تمويل الإرهاب وسبل مواجهتها، داعياً إلى توظيف التقنيات الحديثة ‏والتحليل المالي المتقدم لكشف الشبكات المشبوهة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق ‏الأمني والمالي بين الدول الأعضاء لرصد الأساليب المستجدة، ولا سيما المرتبطة ‏بالأصول الافتراضية ووسائل الدفع الإلكتروني.‏

وتأتي المشاركة تأكيداً على حرص الوزارة على تعزيز التعاون العربي المشترك، وتبادل ‏الممارسات الناجحة في استئصال آفة الإرهاب.‏

photo 1 2026 10 26 13 02 40 1 وزارة الداخلية تشارك بمؤتمر مكافحة الإرهاب في تونس ‏
photo 3 2026 10 26 13 02 40 وزارة الداخلية تشارك بمؤتمر مكافحة الإرهاب في تونس ‏
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