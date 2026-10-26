وزارة الداخلية تشارك بمؤتمر مكافحة الإرهاب في تونس ‏

تونس-سانا
شاركت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، بوفد برئاسة مدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.
وناقش الوفد أنماط تمويل الإرهاب وسبل مواجهتها، داعياً إلى توظيف التقنيات الحديثة والتحليل المالي المتقدم لكشف الشبكات المشبوهة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني والمالي بين الدول الأعضاء لرصد الأساليب المستجدة، ولا سيما المرتبطة بالأصول الافتراضية ووسائل الدفع الإلكتروني.
وتأتي المشاركة تأكيداً على حرص الوزارة على تعزيز التعاون العربي المشترك، وتبادل الممارسات الناجحة في استئصال آفة الإرهاب.