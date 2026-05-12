مستثمرون إماراتيون لـ سانا: المنتدى السوري الإماراتي يفتح آفاق شراكات ‏واستثمارات جديدة

ريف دمشق-سانا‏

أكد عدد من أعضاء الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى الاستثماري السوري ‏الإماراتي الأول، أن المنتدى يشكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون ‏الاقتصادي بين البلدين، ويعكس قوة العلاقات الثنائية، مشيرين إلى وجود رغبة ‏واسعة لدى القطاع الخاص الإماراتي لإقامة شراكات استراتيجية جديدة، تسهم في ‏دعم الاقتصاد السوري وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك.‏

فرص متاحة وواعدة

وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات حميد محمد بن ‏سالم في تصريح لـ سانا، أن حجم الوفد المشارك وما تضمنته جلسات المنتدى من ‏عروض نوعية يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات ‏وسوريا، لافتاً إلى أن توقيت انعقاد المؤتمر جاء مهماً وحساساً في مسار التعاون ‏الثنائي.‏

ولفت ابن سالم إلى وجود رغبة صادقة في القطاع الخاص الإماراتي بخلق شراكات ‏حقيقية مع القطاعات المختلفة في سوريا، سواء في الإمارات أو سوريا، مؤكداً أن ‏الفرص متاحة وواعدة، لكنها تحتاج إلى سرعة في التنفيذ لتحقيق نتائج ملموسة.‏

وأشاد ابن سالم بالعرض الذي قدمه الصندوق السيادي السوري، واصفاً إياه ‏بالمفصل والمتطور والدقيق الذي يغطي مختلف القطاعات الحيوية، معتبراً أنه ‏يشكل فرصة حقيقية أمام المستثمرين للدخول في مجالات متنوعة تبدأ من البنية ‏التحتية وصولاً إلى القطاعات الحديثة.‏

تطوير البيئة الاقتصادية والتشريعية

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي فيصل بن سليطين، ‏وجود فرص استثمارية واعدة في سوريا، مشيراً إلى أن الجلسات الحوارية التي ‏عقدت ضمن المنتدى عكست اهتماماً بتطوير البيئة الاقتصادية والتشريعية خلال ‏المرحلة المقبلة.‏

وأوضح ابن سليطين، أن الحكومة السورية تعمل على تطوير القوانين والتشريعات ‏المرتبطة بالاستثمار، ما يمهد لإطلاق مشاريع كبيرة في قطاعات البنية التحتية ‏والتطوير العقاري والسياحة، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا المالية والبنوك ‏الرقمية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السوري واتجاهه نحو مرحلة جديدة ‏من التطور الاقتصادي والمالي.‏

استكشاف الاستثمارات وتبادل الخبرات

بدوره، أكد نائب المدير العام في هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية ناصر ‏محمد الجنيبي، أهمية المنتدى الاستثماري في تعزيز التعاون بين سوريا والإمارات ‏في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أنه يمثل فرصة لاستكشاف ‏الاستثمارات وتبادل الخبرات، في ظل ما تمتلكه سوريا من مقومات ومشاريع ‏واعدة في هذا القطاع الحيوي.‏

وانطلقت يوم أمس الإثنين فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، ‏الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري ‏والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وذلك في فندق إيبلا الشام بريف دمشق.‏