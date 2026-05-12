مستثمرون إماراتيون لـ سانا: المنتدى السوري الإماراتي يفتح آفاق شراكات ‏واستثمارات جديدة

ريف دمشق-سانا
أكد عدد من أعضاء الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، أن المنتدى يشكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعكس قوة العلاقات الثنائية، مشيرين إلى وجود رغبة واسعة لدى القطاع الخاص الإماراتي لإقامة شراكات استراتيجية جديدة، تسهم في دعم الاقتصاد السوري وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك.
فرص متاحة وواعدة
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات حميد محمد بن سالم في تصريح لـ سانا، أن حجم الوفد المشارك وما تضمنته جلسات المنتدى من عروض نوعية يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وسوريا، لافتاً إلى أن توقيت انعقاد المؤتمر جاء مهماً وحساساً في مسار التعاون الثنائي.
ولفت ابن سالم إلى وجود رغبة صادقة في القطاع الخاص الإماراتي بخلق شراكات حقيقية مع القطاعات المختلفة في سوريا، سواء في الإمارات أو سوريا، مؤكداً أن الفرص متاحة وواعدة، لكنها تحتاج إلى سرعة في التنفيذ لتحقيق نتائج ملموسة.
وأشاد ابن سالم بالعرض الذي قدمه الصندوق السيادي السوري، واصفاً إياه بالمفصل والمتطور والدقيق الذي يغطي مختلف القطاعات الحيوية، معتبراً أنه يشكل فرصة حقيقية أمام المستثمرين للدخول في مجالات متنوعة تبدأ من البنية التحتية وصولاً إلى القطاعات الحديثة.
تطوير البيئة الاقتصادية والتشريعية
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي فيصل بن سليطين، وجود فرص استثمارية واعدة في سوريا، مشيراً إلى أن الجلسات الحوارية التي عقدت ضمن المنتدى عكست اهتماماً بتطوير البيئة الاقتصادية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح ابن سليطين، أن الحكومة السورية تعمل على تطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بالاستثمار، ما يمهد لإطلاق مشاريع كبيرة في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والسياحة، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السوري واتجاهه نحو مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي والمالي.
استكشاف الاستثمارات وتبادل الخبرات
بدوره، أكد نائب المدير العام في هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية ناصر محمد الجنيبي، أهمية المنتدى الاستثماري في تعزيز التعاون بين سوريا والإمارات في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أنه يمثل فرصة لاستكشاف الاستثمارات وتبادل الخبرات، في ظل ما تمتلكه سوريا من مقومات ومشاريع واعدة في هذا القطاع الحيوي.
وانطلقت يوم أمس الإثنين فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وذلك في فندق إيبلا الشام بريف دمشق.