صادرات كوريا الجنوبية تصل إلى مستوى قياسي عند 87.8 مليار دولار

سيئول-سانا

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 53.2% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 87.8 مليار دولار في أيار الماضي، مدفوعة بدورة فائقة في قطاع أشباه الموصلات.

وبحسب بيانات نقلتها وكالة يونهاب عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية، اليوم الإثنين، فقد قادت صناعة أشباه الموصلات الصادرات، في الوقت الذي تشهد فيه دورة فائقة بفضل استمرار استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويمثل هذا ثالث شهر على التوالي تتجاوز فيه الصادرات الكورية الشهرية حاجز 80 مليار دولار، وفقاً للبيانات.

وأوضحت البيانات أن صادرات الرقائق نمت بنسبة 169.4% على أساس سنوي لتصل إلى 37.2 مليار دولار في أيار، وهو أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق، وفي المقابل انخفضت صادرات السيارات بمقدار 5.9% إلى 5.83 مليارات دولار الشهر الماضي، بسبب تراجع عدد أيام العمل واضطرابات إمدادات قطع غيار السيارات واضطرابات الشحن، وسط أزمة الشرق الأوسط، وتأثيرات سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وبحسب الوجهة، قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 59.1% إلى 15.97 مليار دولار بفضل الطلب القوي على المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفعت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 58.4% إلى 15.85 مليار دولار، كما زادت الصادرات إلى الاتحاد الأوربي بنسبة 2.4% إلى 6.19 مليارات دولار.

إلا أن الصادرات إلى الشرق الأوسط انخفضت بمقدار 7.7% إلى 1.27 مليار دولار بسبب الصراع المستمر في المنطقة، وتراجعت -بشكل خاص- صادرات السيارات إلى الشرق الأوسط بنسبة 27%.

وتؤكد هذه النتائج الدور المحوري لقطاع أشباه الموصلات في دعم الاقتصاد الكوري الجنوبي، مقابل التحديات التي تواجه بعض القطاعات التقليدية مثل صناعة السيارات، في ظل التباطؤ العالمي وتغيرات سلاسل التوريد.