قبلاوي: زيارة ماكرون تعكس الثقة بما تمتلكه سوريا من فرص استثمارية‎ ‎

دمشق-سانا
أكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا تمثل محطة مهمة تعكس تنامي الثقة بسوريا، وما تمتلكه من فرص واعدة في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاعي النفط والغاز.
وقال قبلاوي، في تصريح اليوم الثلاثاء: “نتطلع إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات، والشراكات النوعية، بما يدعم جهود إعادة البناء والتنمية، ويخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل، مساء أمس الإثنين، إلى سوريا في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009، بهدف تعزيز العلاقات السورية الفرنسية، ونقلها إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة.