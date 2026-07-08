قبلاوي: زيارة ماكرون تعكس الثقة بما تمتلكه سوريا من فرص استثمارية‎ ‎

دمشق-سانا‏

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، أن زيارة ‏الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا تمثل محطة مهمة تعكس تنامي ‏الثقة بسوريا، وما تمتلكه من فرص واعدة في مختلف القطاعات، ولا سيما ‏قطاعي النفط والغاز.‏

وقال قبلاوي، في تصريح اليوم الثلاثاء: “نتطلع إلى أن تسهم هذه الزيارة في ‏تعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات، والشراكات ‏النوعية، بما يدعم جهود إعادة البناء والتنمية، ويخدم المصالح المشتركة ‏لجميع الأطراف”.‏

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل، مساء أمس الإثنين، إلى ‏سوريا في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009، بهدف تعزيز العلاقات ‏السورية الفرنسية، ونقلها إلى مرحلة ‌‏جديدة تقوم على الاحترام المتبادل ‏والشراكة المتكافئة.‏