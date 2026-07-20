لقطات من العاصمة الأرجنتينية لآلاف المشجعين أثناء متابعتهم المباراة في نهائي كأس العالم 2026 تاريخ النشر: 2026/07/20 12:25 صباحًا اخر تحديث: 2026/07/20 12:25 صباحًا قائمة الصور 1/7 في خطوة نحو تحسين كفاءة العمل وجودته.. إجراء تقييم للموظفين السابقين من أجل معرفة خبراتهم وقدراتهم في القصر البلدي بحلب حملة توعوية بمشاركة مجموعة من الأطفال في حديقة المشتل بإدلب حول نظافة البيئة البدء بتجهيز ساحة سعد الله الجابري في حلب لاحتضان الحشود الجماهيرية في الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية لقطات لأحياء وأسواق حلب القديمة أثناء تساقط الأمطار بلدة معردس في ريف حماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأرجنتينكأس العالم 2026 مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الطوارئ تحذّر من ارتفاع الحرارة الثلاثاء والأربعاء وتدعو لاتباع إجراءات السلامة يوليو 20, 2026 يوليو 20, 2026 وزير النقل ومحافظ اللاذقية يبحثان واقع قطاع النقل ويتفقدان مشاريع الطرق والجسور فيها يوليو 20, 2026 يوليو 20, 2026 7 لقطات من العاصمة الأرجنتينية لآلاف المشجعين أثناء متابعتهم المباراة في نهائي كأس العالم 2026 يوليو 20, 2026 يوليو 20, 2026 إنقاذ 67 شخصاً من ركاب عبّارة غرقت قبالة سواحل غويانا يوليو 19, 2026 يوليو 20, 2026