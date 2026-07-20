لقطات من العاصمة الأرجنتينية لآلاف المشجعين أثناء متابعتهم المباراة في نهائي كأس العالم 2026

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البدء بتجهيز ساحة سعد الله الجابري في حلب لاحتضان الحشود الجماهيرية في الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية
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بلدة معردس في ريف حماة
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