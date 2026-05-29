أسعار النفط تهبط مع ترقب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

سنغافورة-سانا

انخفضت العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة بأكثر من واحد بالمئة في طريقها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل نيسان، عقب تقارير عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار، لكن الاتفاق لم يُعتمد بعد.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز هبطت 1.1 بالمئة أو 1.04 دولار إلى 92.67 دولاراً للبرميل، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.26 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 87.64 دولاراً للبرميل.

وتراجع خام برنت 10.5 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في السادس من نيسان، في حين تكبد خام غرب تكساس الوسيط خسارة أسبوعية نسبتها 9.2 بالمئة، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في الـ 13 من نيسان.

وشهدت الأسعار تقلبات في الجلسات الماضية بسبب الإشارات المتضاربة حول احتمالات بانتهاء الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر، وبإعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

ولا يزال حجم حركة المرور عبر المضيق يمثل جزءاً ضئيلاً من مستواه قبل الحرب.

وقال محللون في مجموعة “آي.إن.جي” المالية العالمية: إن إعادة فتح المضيق ستمنح انفراجة فورية لسوق النفط، لكن التعافي لا يزال غير مؤكد، وأشارت المجموعة إلى أنه منذ اندلاع الحرب “انخفض التنقيب والإنتاج بشكل كبير، وأوقف المنتجون الإنتاج من أجل إدارة مشكلات التخزين، وسيكون تعافي الإنتاج تدريجياً وليس فورياً”.

وأضافت: “تحتاج المصافي في المنطقة إلى زيادة الإنتاج، وسيستغرق ذلك وقتاً، نظراً لتعرض بعض هذه البنى التحتية لهجمات في وقت سابق من الصراع”.

يشار إلى أن مصادر أمريكية أفادت أمس الخميس، بأن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى إطار اتفاق مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار الساري بينهما لمدة 60 يوماً، بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي أضفى أجواء تفاؤل على أسواق الطاقة.