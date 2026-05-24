ارتفاع سعر الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 100 ليرة سورية جديدة عما سجله صباح اليوم الأحد.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بعد ظهر اليوم، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى 17650 ليرة جديدة مبيعاً، و17350 ليرة جديدة شراءً.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15150 ليرة جديدة مبيعاً، و14850 ليرة جديدة شراءً.
ويبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4509 دولارات.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.