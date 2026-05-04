الذهب يتراجع وسط مخاوف التضخم وترقب محادثات أميركا وإيران

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرةً بمخاوف التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق السياسة النقدية الأميركية، في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر موقع “سي إن بي سي”، أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4604.21 دولارات للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.6% إلى 4616.50 دولاراً.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أن واشنطن ستبدأ صباح اليوم جهوداً لتحرير سفن عالقة في مضيق هرمز، في إطار “بادرة إنسانية”، تهدف إلى مساعدة الدول المحايدة في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل – و إيران.