الذهب يقفز بأكثر من 2% بفضل آمال الاستقرار في الشرق الأوسط وانخفاض الدولار

لندن-سانا

قفزت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الأربعاء، بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدولار وأسعار النفط، في حين انحسرت مخاوف التضخم بعض الشيء.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 2.4 بالمئة ليصل إلى 4667.39 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الـ 28 من نيسان الماضي، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 2.4 بالمئة لتبلغ 4678.20 دولاراً للأوقية.

وأشار كيلفن وونغ، محلل السوق الأول في أواندا إلى أن الذهب ارتفع “مع تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد أن أكدت الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار الهش المستمر مع إيران لا يزال سارياً، رغم مناوشات في بداية هذا الأسبوع”.

وأضاف: “مع أي بوادر على عودة تصاعد التوتر بين الطرفين، ستشهد أسعار الذهب نوعاً من جني الأرباح، أو قيام المضاربين على المدى القصير بتصفية مراكزهم الطويلة الصافية في الذهب على المدى القريب”.

ويؤدي ضعف العملة الأمريكية إلى انخفاض أسعار المعادن المسعرة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.2 بالمئة إلى 75.84 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 2002.75 دولار، وزاد البلاديوم 2.5 بالمئة إلى1522.93دولاراً.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء، أنه سيوقف مؤقتاً عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.