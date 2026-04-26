غرفتا تجارة دمشق والأردن تبحثان تطوير التبادل التجاري وتفعيل الشراكات

دمشق-سانا

بحث رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي مع رئيس غرفة تجارة الأردن خليل محمد الحاج توفيق، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وآخر تطورات قرارات التبادل التجاري.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد في مبنى الغرفة، آليات تطوير التبادل التجاري، وضرورة إطلاق التعاون دون معوقات بعد سنوات من الانقطاع، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما ينسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وبحث التحديات المرتبطة بحركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الغريواتي، أهمية إشراك غرف التجارة في اقتراح وصياغة القرارات الاقتصادية قبل صدورها، بما يسهم في تذليل العقبات وتقديم حلول واقعية تدعم انسيابية العمل التجاري.

وأوضح الغريواتي أن القطاع الخاص شريك أساسي في تشخيص المشكلات وطرح الحلول العادلة، وأن إشراكه في صنع القرار ضرورة لا غنى عنها، مشيراً إلى قضية منع دخول السيارات السورية إلى الأراضي الأردنية، وضرورة معالجتها لما لها من تأثير مباشر على حركة التبادل التجاري مع الأردن ودول المنطقة.

من جهته، أشار الحاج توفيق إلى أهمية اتفاقية التوأمة بين غرفتي دمشق وعمان، مؤكداً ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس أعمال سوري أردني، وانتخاب لجان متخصصة لمتابعة الملفات الاقتصادية المشتركة، بما يعزز فرص الاستثمار والتعاون.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارات متبادلة لوفود رجال الأعمال، وتفعيل الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون.

و‏ناقش رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي في وقت سابق اليوم، مع رئيس غرفة تجارة الأردن، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التبادل التجاري والاستثماري، ولا سيما بعد توقيع اتفاقيات تعاون وتوءمة بين غرف التجارة في البلدين، بما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي يخدم مصالح الجانبين.