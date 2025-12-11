سوريا توقّع مع البنك الدولي أول مشروع منذ 40 عاماً لإصلاح خطوط الكهرباء

دمشق-سانا

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن توقيع الوثيقة الأخيرة الخاصة بمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع البنك الدولي، ليكون بذلك أول مشروع للبنك في سوريا منذ نحو أربعة عقود.

وأوضح برنية في منشور عبر منصة فيسبوك، أن المشروع ممول بمنحة وليس بقرض، وسيُسهم في دعم جهود الدولة السورية، ولا سيما وزارة الطاقة، في تحسين توفير الكهرباء اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.

وكشف الوزير عن وجود مشاريع أخرى يجري التحضير لها مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة، مؤكداً أنها ستموَّل أيضاً عبر منح، وسيتم الإعلان عنها خلال العام القادم.

وقال برنية: “أشكر جميع من تعاون في الإعداد للمشروع، في وزارات الطاقة والخارجية والمغتربين والمالية، إضافة إلى فريق البنك الدولي، ونتطلع للتعاون لضمان نجاح التنفيذ”.

يُذكر أن وزير المالية كان قد أعلن في حزيران الماضي موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لإصلاح خطوط نقل الكهرباء، وهو ما مثّل أول مشروع للبنك في سوريا منذ نحو 40 عاماً.

