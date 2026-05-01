تركيا تخطط للدخول ضمن قائمة الدول الخمس الكبار في استخراج العناصر الأرضية النادرة

إسطنبول-سانا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الجمعة، أن بلاده تخطط للدخول ضمن قائمة أفضل خمس دول عالمياً في مجال استخراج العناصر الأرضية النادرة.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيرقدار قوله: “إن العالم يشهد صراعاً محتدماً لتأمين موارد التعدين”، مؤكداً أن تركيا أنجزت بالفعل تشغيل مشروع تجريبي، وستبدأ خلال العام الجاري إنشاء منشآت صناعية باستثمار يقارب 600 مليون دولار، ما سيوفر نحو 1500 فرصة عمل جديدة.

وأوضح الوزير التركي أن موقع “بيليك أوفا” في ولاية أسكي شهير يحوي احتياطياً يبلغ 690 ألف طن من العناصر الأرضية النادرة، ما يجعله ثاني أكبر موقع على مستوى العالم، واصفاً ولاية أسكي شهير بـ “عاصمة التعدين” لامتلاكها احتياطيات ضخمة من معدن “البورون” الاستراتيجي.

وأشار بيرقدار إلى أن الاقتصاد التركي سجل نمواً ملحوظاً في الإنتاج والصادرات، حيث ارتفع حجم الاقتصاد من 230 مليار دولار قبل 23 عاماً، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار حالياً.

يذكر أن تركيا تتبوأ موقعاً ريادياً في إنتاج معدن “البورون” عالمياً، حيث تمتلك ما بين 62 و88 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية، بما يعادل نحو 4 مليارات طن من الاحتياطي القابل للاستخراج.

