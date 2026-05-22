وزارة الزراعة السورية تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشاريع دعم ‏القطاع الزراعي‎

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الخميس، عبر تقنية الزوم، مع مسؤولة المشاريع الزراعية في البنك الدولي بسوريا ”إيزابيلا لياو”، واقع المشاريع المقترحة ضمن منحة البنك الدولي المخصصة لدعم القطاع الزراعي في سوريا، وآليات متابعة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع تقييم المرحلة السابقة للمشاريع المقترحة، وتبادل الملاحظات الفنية والإدارية المتعلقة بها، إضافة إلى الاتفاق على ملامح المرحلة القادمة والخطط الزمنية اللازمة للتنفيذ، بما ينسجم مع استراتيجية وزارة الزراعة وتوجهاتها في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز مقومات استدامته.
وأكد الجانبان أهمية تكثيف الاجتماعات والتنسيق المستمر بين اللجان المشتركة، بهدف تسريع الانتقال من مرحلة التخطيط والتحضير إلى مرحلة التنفيذ العملي بأسرع وقت ممكن، بما يحقق الأهداف المتفق عليها بين الطرفين ويسهم في دعم القطاع الزراعي وتحسين كفاءته الإنتاجية.
ويأتي الاجتماع في إطار التعاون القائم بين وزارة الزراعة والبنك الدولي، لدعم البرامج والمشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم المجتمعات الريفية في سوريا.
والبنك الدولي مؤسسة مالية عالمية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1944، وتعمل على الحد من الفقر ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في البلدان النامية من خلال تقديم القروض والمنح والمساعدات المالية والتقنية.