وزارة الزراعة السورية تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشاريع دعم ‏القطاع الزراعي‎

دمشق-سانا‏

بحث وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الخميس، عبر تقنية ‏الزوم، مع مسؤولة المشاريع الزراعية في البنك الدولي بسوريا ‌‏”إيزابيلا لياو”، واقع المشاريع المقترحة ضمن منحة البنك الدولي ‏المخصصة لدعم القطاع الزراعي في سوريا، وآليات متابعة تنفيذها ‏خلال المرحلة المقبلة‎.‎

وتناول الاجتماع تقييم المرحلة السابقة للمشاريع المقترحة، وتبادل ‏الملاحظات الفنية والإدارية المتعلقة بها، إضافة إلى الاتفاق على ‏ملامح المرحلة القادمة والخطط الزمنية اللازمة للتنفيذ، بما ينسجم ‏مع استراتيجية وزارة الزراعة وتوجهاتها في تطوير القطاع ‏الزراعي وتعزيز مقومات استدامته‎.‎

وأكد الجانبان أهمية تكثيف الاجتماعات والتنسيق المستمر بين ‏اللجان المشتركة، بهدف تسريع الانتقال من مرحلة التخطيط ‏والتحضير إلى مرحلة التنفيذ العملي بأسرع وقت ممكن، بما يحقق ‏الأهداف المتفق عليها بين الطرفين ويسهم في دعم القطاع الزراعي ‏وتحسين كفاءته الإنتاجية‎.‎

ويأتي الاجتماع في إطار التعاون القائم بين وزارة الزراعة والبنك ‏الدولي، لدعم البرامج والمشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز الأمن ‏الغذائي ودعم المجتمعات الريفية في سوريا‎.‎

والبنك الدولي مؤسسة مالية عالمية تابعة للأمم المتحدة، تأسست ‏عام 1944، وتعمل على الحد من الفقر ودعم التنمية الاقتصادية ‏طويلة الأجل في البلدان النامية من خلال تقديم القروض والمنح ‏والمساعدات المالية والتقنية‎.‎