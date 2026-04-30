“فيتش”: لا تأثير قريباً لانسحاب الإمارات من أوبك على مؤشراتها الاقتصادية

لندن-سانا

أعلنت فيتش للتصنيف الائتماني أن قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” لن يكون له تأثير فوري على مؤشراتها الاقتصادية، لكنه قد يعزز إيراداتها النفطية على المدى الأطول.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الخميس عن رئيس التصنيفات السيادية للشرق الأوسط في فيتش بول جامبل، قوله: إن القرار “لن يشكل فرقاً على الأمد القريب”، مشيراً إلى أن الإمارات قد تزيد صادراتها النفطية بعد إعادة فتح مضيق هرمز، لعدم تقيدها بحصص الإنتاج.

وأوضح أن زيادة الصادرات قد تحسن الموازنة العامة، إلا أن تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط يظلان عاملين أساسيين لدعم التصنيف الائتماني، الذي يستقر حالياً عند “AA-“.

وأضاف: إن طلب الإمارات فتح خط مقايضة عملات مع الولايات المتحدة يُعد خطوة احترازية لتعزيز السيولة، وليس مؤشراً على وجود ضغوط مالية.

وكانت الإمارات أعلنت الثلاثاء الماضي انسحابها من “أوبك” وتحالف “أوبك بلس”، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.