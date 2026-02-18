ارتفاع النفط والذهب مع ترقب نتائج المحادثات الأمريكية الإيرانية

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع إحراز تقدم في ⁠المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أمس، ما زاد الآمال في تقليل التوتر من مخاطر انقطاع الإمدادات من طهران.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بنحو 0.2% إلى 67.57 دولاراً للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.2%، مسجلة 62.44 دولاراً للبرميل.

وقال محلل الأسواق لدى آي.جي توني سيكامور، في مذكرة: إنه ورغم حدوث انفراجة حقيقية من شأنها ⁠أن تخفف التوتر الجيوسياسي وقد تزيد إمدادات النفط الإيراني، فإننا ما زلنا متشككين في إمكانية تحقيق هذه النتيجة على المدى القصير.

إلى ذلك ارتفعت أسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم، إثر تقدم المحادثات بين أمريكا وإيران، غير أن ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في آسيا شكل ضغطاً على الأسعار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.1% إلى 4935.49 دولاراً للأونصة، كما صعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1% مسجلاً 4954.7 دولاراً للأونصة.

وصعد سعر التسليم الفوري للفضة بنحو 3.2% مسجلاً 75.81 دولاراً للأونصة.

في الوقت نفسه، واصل الدولار مكاسبه اليوم، إذ أبقت المخاطر الجيوسياسية الأسواق في حالة توتر، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات على أي تخفيضات محتملة لمعدل الفائدة في المستقبل.

ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى جعل المعدن ⁠النفيس المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.