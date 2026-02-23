تداولات سوق دمشق تتجاوز الـ 8 ملايين ليرة جديدة في جلسة الإثنين

دمشق-سانا

‏سجّل سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الإثنين، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 8 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 350087 سهماً من خلال 213 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏

‏وارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.58 %، ليغلق عند 17 ليرة جديدة.

‌‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك قطر الوطني – سوريا الذي انخفض بنسبة 1.26 % ليغلق عند 25 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏ ‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلق جلسة أمس الأحد، بقيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 28.5 مليون ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 957006 أسهم، من خلال 101 صفقة.