قطر للطاقة تصدر أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال ضمن مشروع غولدن باس في تكساس

الدوحة-سانا

أعلنت شركة “قطر للطاقة” اليوم الخميس، أنها صدرت الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع “غولدن باس للغاز الطبيعي المسال” في “سابين باس” بولاية تكساس الأمريكية، وذلك ضمن أكبر استثماراتها في الولايات المتحدة، وهو مشروع مشترك مع شركة “إكسون موبيل”.

وأوضحت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن هذه “الشحنة التاريخية من الغاز الطبيعي المسال تمثل خطوة مهمة نحو بدء عمليات المشروع التجارية وأنشطة التصدير الكاملة، حيث تم تحميلها بنجاح وبشكل آمن على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال “القاعية”، وهي ناقلة حديثة ضمن أسطول قطر للطاقة”.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريده الكعبي: “يُعدّ مشروع “غولدن باس” للغاز الطبيعي المسال واحداً من أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، بما يرسخ مكانة قطر للطاقة وسمعتها كمزوّد موثوق وشريك مفضل في دفع عجلة التنمية حول العالم”.

يذكر أن “غولدن باس للغاز الطبيعي المسال”، هو مشروع مشترك بين قطر للطاقة (70 %) و”إكسون موبيل” (30 %)، وقد أعلن الطرفان قرارهما لاستثمار أكثر من عشرة مليارات دولار أمريكي في مشروع “غولدن باس للغاز الطبيعي المسال” في شباط من عام 2019.