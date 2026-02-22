تكثيف الرقابة التموينية في إدلب لضبط الأسعار خلال شهر رمضان

إدلب-سانا

كثّفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة إدلب جولاتها التموينية على المحال والأسواق التجارية في المدينة والريف منذ بداية شهر رمضان المبارك، بهدف ضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضح مصطفى القاسم، مدير فرع التموين في مدينة جسر الشغور، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن المديرية، وبمشاركة مراقبين من جسر الشغور ومعرة مصرين وغيرها، كثّفت دوريات الرقابة على الفعاليات التجارية والأفران والأسواق في مدينة إدلب وريفها منذ بداية الشهر، مبيناً أن الهدف من هذه الجولات هو التدقيق في لوائح الأسعار ومطابقتها، وضمان تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، منعاً لأي استغلال للمواطنين.

وأضاف القاسم: إنه يتم خلال الجولات تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وإحالتها إلى اللجان المختصة، مع التأكيد على المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرابط المخصص للشكاوى أو من خلال تقديم شكوى خطية أو إلكترونية ليتم التعامل معها فوراً، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي تصريح مماثل، أشار المراقب التمويني محمد عبد الساتر إلى تنفيذ جولات شملت الأسواق والمحال التجارية لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء والأفران، حيث جرى التأكيد على الالتزام بالتعليمات والأسعار، ومتابعة جودة رغيف الخبز، وضمان سلامة اللحوم ومراقبة أسعارها، وأضاف: إنه تم تنظيم ضبوط بحق مخالفين لوزن ربطة الخبز ولعدم التقيد بالشروط الصحية.

يُذكر أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة تنفذ، ضمن خطتها للمتابعة المستمرة، جولات ميدانية وحملات رقابية يومية عبر دوائرها، بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المواطنين وضبط مخالفات الأسعار.

