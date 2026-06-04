مفوضية اللاجئين ترحب بالجهود المبذولة لتنفيذ مرسوم منح الجنسية للكرد السوريين

دمشق-سانا

رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يتيح للسكان الكرد السوريين المستوفين للشروط، بمن فيهم مكتومو القيد، الحصول على الجنسية السورية، بعد سنوات من عدم اليقين القانوني المرتبط بانعدام الجنسية وغياب الوثائق المدنية.

وبينت المفوضية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن هذا المرسوم يمثل أكثر من مجرد إجراء إداري، فعلى مدى عقود عاش العديد من المتضررين من الإحصاء السكاني في محافظة الحسكة عام 1962 دون جنسية، وذلك بعد أن جُرّدوا من جنسيتهم بين ليلة وضحاها، ما صعّب عليهم الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل ومختلف الحقوق الأخرى المدنية والسياسية والثقافية.

وأكدت المفوضية أنه، بهدف تعزيز الوعي واستمرار تقديم الطلبات، قامت بالتنسيق مع الجهات الرسمية، بإعداد ونشر مواد توعوية تشرح خطوات التقديم باللغتين الكردية والعربية، مشيرةً إلى أن شركاء المفوضية المنفذين لبرنامج الدعم القانوني قدموا المشورة والمساعدة القانونية لمقدمي الطلبات في المراكز المخصصة، فيما تواصل المفوضية، إلى جانب شركائها، العمل مع السلطات السورية على الترتيبات التي من شأنها تيسير تقديم الطلبات وضمان استمرارها.

وبيّن القائم بأعمال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا عسير المضاعين، أن معالجة انعدام الجنسية أمر بالغ الأهمية لتعزيز الحماية ودعم الاندماج وتعزيز التماسك المجتمعي، وأن المفوضية ستواصل العمل مع السلطات السورية والشركاء لدعم المجتمعات المتضررة في الوصول إلى حقوقها ووثائقها.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ16 من كانون الثاني الماضي المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، كما نص المرسوم على اعتبار يوم الـ21 من آذار عطلة رسمية بهذه المناسبة.