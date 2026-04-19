وزارة الاقتصاد تبحث مع المستثمرين في مدينة الشيخ نجار الصناعية خطط تطويرها

حلب-سانا

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، مع المستثمرين في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، خطط تطويرها وتعزيز بيئتها الاستثمارية.

وتضمن الاجتماع الذي جرى اليوم الأحد، عرضاً شاملاً للدراسة الهندسية والمالية الخاصة بمشروع تطوير البنى التحتية في بقعة توسّع الفئة الثانية، ما يسهم في رفع جاهزية المقاسم الصناعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة بنود في عقد الاستثمار، بهدف تحقيق التكامل بين الجهات المعنية وضمان تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير.

يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لتطوير المدينة الصناعية بحلب، بدعم ومتابعة وزارة الاقتصاد والصناعة، وبما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الصناعية.

وتعد المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، التي تأسست عام 2004، واحدة من أضخم المدن الصناعية في سوريا وشمالها، وتمتد على مساحة إجمالية تقارب 4412 هكتاراً، وتشكل مركزاً استثمارياً حيوياً يضم قطاعات متنوعة مثل النسيجية، الغذائية، الكيميائية، والهندسية، وتوفر بنية تحتية متكاملة لدعم الصناعات المحلية.