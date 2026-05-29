الصين تُسجّل تدفقات مستقرة لرؤوس الأموال الأجنبية بأكثر من 586 مليار دولار

بكين-سانا

أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أن المستثمرين الأجانب يمتلكون حالياً ما يزيد على 4 تريليونات يوان، ما يعادل نحو 586 مليار دولار، في سوق الأسهم الصينية من الفئة “أيه” القابلة للتداول، في مؤشر على تدفق مستقر لرؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق الصينية خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة شينخوا عن نائب رئيس اللجنة ليو هاو لينغ قوله خلال حفل افتتاح مؤتمر المستثمرين العالميين 2026 لبورصة شنتشن للأوراق المالية: إن المستثمرين الأجانب “باتوا مشاركين مهمين في سوق رأس المال الصينية”، مشيراً إلى استعدادهم المتزايد لتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار في الأصول الصينية عالية الجودة.

وأوضح لينغ، أن التدابير الإصلاحية الرامية إلى تعزيز وظائف الاستثمار والتمويل في السوق أحرزت تقدماً ملموساً، فيما تظل التقييمات الإجمالية للسوق ضمن نطاق معقول، وكشف أن اللجنة عالجت حتى نيسان الماضي 418 طلب تسجيل مقدمة من شركات محلية تسعى للاكتتاب في الأسواق الخارجية.

يشار إلى أن بيانات وزارة التجارة الصينية أظهرت في الـ 24 من أيار الجاري ارتفاع عدد الشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين للعام الثالث على التوالي، ليتجاوز 530 ألف شركة، فيما تخطى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 3.6 تريليونات دولار، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالسوق الصينية.

