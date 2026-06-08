واتساب يتيح تشغيل حسابين على آيفون مع فصل كامل للمحادثات والإشعارات

واشنطن-سانا

أطلق تطبيق واتساب ميزة تشغيل الحسابات المتعددة على نطاق أوسع ضمن نظام iOS، بما يتيح للمستخدمين إدارة حسابين على جهاز iPhone واحد دون الحاجة إلى استخدام أجهزة منفصلة أو تطبيق واتساب للأعمال، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة استخدام التطبيق، وتنظيم المحادثات.

ووفقاً لما أورده موقع WABetaInfo المتخصص بتتبع تحديثات واتساب اليوم الإثنين، فإن الميزة أصبحت متاحة ضمن الإصدار iOS 26.22.76، وذلك بعد فترة من طرحها بشكل محدود، حيث يجري توسيع نطاق الإتاحة تدريجياً ليشمل عدداً أكبر من المستخدمين حول العالم.

وتتيح الميزة الجديدة إضافة ملف شخصي ثانٍ داخل التطبيق مع إبقاء البيانات والمحادثات والإشعارات لكل حساب بشكل مستقل، ما يمنح المستخدم إمكانية الفصل بين الاستخدام الشخصي والمهني بسهولة أكبر.

وبحسب الموقع، يمكن إضافة الحساب الثاني من خلال قسم إدارة الحسابات داخل التطبيق، باستخدام رقم هاتف إضافي، أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، وبعد إتمام الإعداد يمكن التبديل بين الحسابات مباشرة دون الحاجة إلى تسجيل الخروج وإعادة الدخول.

يذكر أن التطبيق يوفر كذلك خيارات سريعة للتنقل بين الملفات الشخصية عبر الضغط المطول على تبويب “أنت”، أو استعراض جميع الحسابات المرتبطة من خلال النقر على التبويب ذاته، مع الحفاظ على استقلالية الإعدادات والمحادثات لكل حساب.