وزير الخزانة الأمريكي: مناقشات مجموعة السبع ركزت على مواجهة الصين والتحذير من تدفق صادراتها

باريس-سانا

كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء، أن مناقشات وزراء مالية مجموعة السبع بشأن الحد من الاختلالات الاقتصادية العالمية ركّزت إلى حد بعيد على مواجهة الصين مستندين إلى بيانات صندوق النقد الدولي التي تُظهر الأثر الضار لحملة التصدير الضخمة التي تنفّذها بكين.

وقال بيسنت في مقابلة مع رويترز عقب الاجتماع: إنه سبق أن حذّر الحلفاء الغربيين من أنهم سيواجهون في غياب الحماية التجارية سيلاً من الصادرات الصينية، ومنها السيارات الكهربائية، ما سيلحق الضرر باقتصاداتهم.

وأضاف: “حذرت الأوروبيين والأستراليين والبريطانيين والكنديين واليابانيين من أن الولايات المتحدة ستقيم حاجزاً جمركياً، وأن هذه البضائع الصينية الراقية لا يمكن أن يستوعبها جنوب الكرة الأرضية، وستتجه إلى مكان ما، ولسوء الحظ، كنت على حق”.

وفيما يخص ملف الحرب في الشرق الأوسط، دعا بيسنت الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإغلاق فروع البنوك الإيرانية، مطالباً الدول الآسيوية بتعزيز مراقبة أسطول ناقلات النفط الإيرانية للحدّ من عمليات نقل الخام إلى سفن غير خاضعة للعقوبات.

وأكد وزراء مالية دول مجموعة السبع، في وقت سابق اليوم، عبر بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم في باريس، ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، مشددين على أهمية التعامل مع الاختلالات الاقتصادية العالمية، والتعاون متعدد الأطراف لمواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي.