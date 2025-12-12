سوريا تشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لمنظمة أوابك في الكويت لأول مرة بعد التحرير

photo 2025 12 12 18 31 46 سوريا تشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لمنظمة أوابك في الكويت لأول مرة بعد التحرير

الكويت-سانا

عقدت منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك) اليوم اجتماعات المكتب التنفيذي للدورة الخامسة والسبعين بعد المئة في دولة الكويت بمشاركة الجمهورية العربية السورية التي تعود إلى اجتماعات المنظمة لأول مرة بعد التحرير، ودورها الطبيعي في العمل العربي المشترك.

ومثّل سوريا في الاجتماع معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب حيث ناقش أعضاء المكتب التنفيذي جملة من البنود المتعلقة بتطوير العمل المؤسسي للمنظمة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الصناعة البترولية والبرامج المشتركة، ومتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة.

وتأتي مشاركة سوريا في اجتماعات المكتب التنفيذي تأكيداً على حضورها الفاعل في المنظمات العربية المتخصصة، وحرصها على التعاون مع الدول العربية الشقيقة في تطوير قطاع النفط والغاز، وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل في هذه الصناعة الحيوية.

photo 2025 12 12 18 31 48 سوريا تشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لمنظمة أوابك في الكويت لأول مرة بعد التحرير
وصول أولى رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطار حلب بعد توقف دام 14 عاماً
الرئيس الشرع يستقبل وفداً من جمهورية ألمانيا الاتحادية
القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق يهنئ الشعب السوري بعيد الأضحى
مرفأ طرطوس يستقبل شحنة ترانزيت “عجول حيّة” من البرازيل إلى العراق
وزير المالية لـ سانا: رفع العقوبات الأمريكية يخدم إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك