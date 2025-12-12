سوريا تشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لمنظمة أوابك في الكويت لأول مرة بعد التحرير

الكويت-سانا

عقدت منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك) اليوم اجتماعات المكتب التنفيذي للدورة الخامسة والسبعين بعد المئة في دولة الكويت بمشاركة الجمهورية العربية السورية التي تعود إلى اجتماعات المنظمة لأول مرة بعد التحرير، ودورها الطبيعي في العمل العربي المشترك.

ومثّل سوريا في الاجتماع معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب حيث ناقش أعضاء المكتب التنفيذي جملة من البنود المتعلقة بتطوير العمل المؤسسي للمنظمة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الصناعة البترولية والبرامج المشتركة، ومتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة.

وتأتي مشاركة سوريا في اجتماعات المكتب التنفيذي تأكيداً على حضورها الفاعل في المنظمات العربية المتخصصة، وحرصها على التعاون مع الدول العربية الشقيقة في تطوير قطاع النفط والغاز، وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل في هذه الصناعة الحيوية.