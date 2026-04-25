مشاركة سورية في فعاليات زراعية في إيطاليا تفتح آفاقاً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

روما-سانا

تكتسب المشاركة السورية في الفعاليات والمؤتمرات الزراعية الدولية التي استضافتها إيطاليا خلال الأيام الماضية أهمية خاصة في هذا التوقيت، لما أتاحته من فرصة مباشرة للاطلاع على أحدث الممارسات الزراعية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، بما يدعم جهود استعادة حيوية القطاع الزراعي وتطويره بعد سنوات من التراجع جراء سياسات النظام البائد.

واستهل وفد وزارة الزراعة السورية الذي ترأسه الوزير أمجد بدر، وضم في عضويته كلاً من معاون الوزير تمام الحمود، ومدير المركز الوطني للسياسات الزراعية رائد حمزة، إضافة إلى عدد من المختصين، بالمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، والتي عقدت في العشرين من الشهر الجاري في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” بالعاصمة روما، بمشاركة وزارية رفيعة وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.

وناقش المشاركون في المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه نظم الغذاء والزراعة في المنطقة، وسبل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية في ظل المتغيرات المناخية والاقتصادية العالمية، مشددين على ضرورة دعم الابتكار في القطاع الزراعي، وتعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، إضافة إلى تعزيز دور البحث العلمي في تطوير الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات الغذائية.

واختتمت أعمال المؤتمر الذي شكل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات الكفيلة بتطوير استراتيجيات أكثر كفاءة لدعم الإنتاج الزراعي وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، باعتماد الإعلان الوزاري وتقرير المؤتمر، مع التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

وفي تصريح خاص لـ سانا، أكد الوزير بدر أهمية تكثيف العمل المشترك وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تعترض نظم الغذاء والزراعة، مشدداً على ضرورة تبادل المعرفة والتجارب الناجحة بين الدول بما يدعم تطوير السياسات الزراعية وبناء نظم غذائية أكثر قدرة على التكيف.

وفي سياق الزيارة، شارك الوفد السوري بدعوة رسمية من وزير الزراعة الإيطالي في افتتاح معرض “ماكفروت” بمركز ريميني إكسبو سنتر، والذي يركز على سلاسل توريد الفاكهة والخضروات بمشاركة أكثر من 90 دولة.

وشهدت الفعالية جولة مشتركة للوزير بدر في أجنحة المعرض، كما تسلم الوزير بدر درعاً تكريمياً من وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا تقديراً لجهوده في تعزيز التعاون الزراعي وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج والتسويق.

كما اطلع الوفد خلال زيارته لشركة “تريفالي” المتخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاته على نموذجها التشغيلي القائم على العمل التعاوني مع المزارعين، كنموذج لدور الشراكات في دعم الاستدامة وتطوير سلاسل القيمة الزراعية.

من جانبه، أوضح مدير الاقتصاد والتخطيط في وزارة الزراعة الدكتور سعيد إبراهيم في تصريح لـ سانا، أن المشاركة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي واجهها القطاع الزراعي في سوريا، وما تعرض له من أضرار في البنية التحتية ونقص الكوادر الفنية خلال السنوات الماضية وخاصة في ظل النظام البائد، مؤكداً أن الاطلاع على أحدث التقنيات ولا سيما في قطاع الثروة الحيوانية وتحسين السلالات يشكل خطوة مهمة لإعادة تأهيل القطاع.

ولفت إبراهيم إلى السعي لتعزيز التعاون مع شركة “تريفالي” وتوقيع اتفاقيات مع “سيام باري”، بما يدعم تطوير القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل جديدة.

واختتم الوفد اليوم السبت زيارته في مدينة بيروجيا، حيث جرى لقاء مع عمدة المدينة فيتوريا فرديناندي وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الزراعية والبيطرية والصحة الحيوانية، بما يسهم في تطوير الشراكات العلمية والمؤسساتية بين الجانبين.

يشار إلى أن هذه المشاركة السورية في الفعاليات الدولية تعكس حرص وزارة الزراعة على تعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية، والانفتاح على التجارب المتقدمة، بما يدعم تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.