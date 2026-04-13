الذهب ينخفض مع صعود الدولار

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، تحت ضغط صعود الدولار، في وقت عزز فيه ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف من التضخم، ما قلّص توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة خلال العام الجاري.

وذكرت شبكة “CNBC”، أن الذهب هبط في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4718.32 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.9% إلى 4744.10 دولاراً.

وجاء هذا التراجع مع ارتفاع مؤشر الدولار، بعد فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط، فقد الذهب أكثر من 11% من قيمته، متأثراً بتحولات توقعات السياسة النقدية.

وكانت التوقعات قبل اندلاع الحرب تشير إلى إمكانية خفض معدلات الفائدة مرتين خلال العام.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.06% إلى 74.20 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1.3% إلى 2019.35 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1531.50 دولاراً.