وكالة الطاقة الدولية تحذّر من دخول أسواق النفط “منطقة الخطر” خلال الصيف 

لندن-سانا

حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الخميس، من احتمال دخول أسواق النفط “منطقة الخطر” خلال شهري تموز وآب المقبلين، في ظل تراجع المخزونات العالمية، وارتفاع الطلب الموسمي خلال فترة السفر الصيفي.

ونقلت وكالة رويترز عن بيرول قوله: “إن العالم دخل أزمة إمدادات النفط الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، وهو يمتلك فائضاً نفطياً ساعد على امتصاص الصدمة، إلا أن هذه المخزونات بدأت بالتآكل تدريجياً”.

وأضاف: إن استمرار عدم إعادة فتح مضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من انخفاض المخزونات العالمية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب الصيفي، ما قد يدفع الأسواق إلى “منطقة الخطر”، داعياً إلى إعادة فتح المضيق لتفادي تفاقم تداعيات أزمة الطاقة.

وأشار بيرول إلى أن الأمن الغذائي بات مهدداً أيضاً على غرار أمن الطاقة، لافتاً إلى أن الدول النامية في آسيا وإفريقيا ستكون الأكثر تضرراً من صدمة أسعار النفط. وكان بيرول أكد في الثلاثين من نيسان الماضي، أن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة على الإطلاق، نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة في ظل إغلاق إيران لمضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وتزايد الضغوط التضخمية عالمياً.