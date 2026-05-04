تعاون سوري سعودي لتطوير أنظمة الاختبارات والمعايرة وتعزيز البنية التحتية للجودة

الرياض-سانا

بحث وفد هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية برئاسة المدير العام ياسر عليوي مع إدارة مركز المختبر الخليجي”GCC LAB” في السعودية المتخصص في خدمات الاختبار والتفتيش والمعايرة، سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات تطوير أنظمة الاختبارات والمعايرة، وتبادل الخبرات الفنية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن زيارة وفد الهيئة للمركز جاءت بهدف الاطلاع على إمكانياته المتقدمة، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة والتجهيزات التقنية عالية الدقة، إضافة إلى آليات العمل، ونظم الاعتماد التي تضمن موثوقية النتائج وتعزز ثقة الأسواق بالمنتجات.

وأكد عليوي أن الزيارة تندرج ضمن توجه الهيئة للاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة وتطوير البنية التحتية للجودة في سوريا، مشيراً إلى الدور المحوري للمخابر في دعم تنافسية المنتجات الوطنية.

بدورها، شددت المهندسة “ثراء قبيلي” من الوفد السوري على أهمية توسيع التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وتأتي هذه الزيارة في سياق توجه المؤسسات المعنية بالجودة في سوريا نحو تطوير بنيتها التحتية الفنية، ومواكبة المعايير الدولية في مجالات الاختبارات والمعايرة، بما يسهم في تعزيز جودة المنتجات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق.

ومركز GCC LAB، منشأة سعودية رائدة متخصصة في خدمات الاختبار والتفتيش والمعايرة، ويعد من أكبر المراكز في المنطقة، تأسس عام 2016، حيث يقدم مجموعة خدمات تقنية تدعم الصناعة الوطنية، وتضمن معايير الجودة والسلامة مثل اختبار المعدات الكهربائية، وخدمات الطاقة المتجددة، والمعايرة والتفتيش، والتدريب والاعتماد، والمنتجات البترولية.