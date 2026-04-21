‏تداولات سوق دمشق تتجاوز 23.8 مليون ليرة سورية جديدة في جلسة الثلاثاء

‏دمشق-سانا

‏‌تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الثلاثاء الـ 23.8 مليون ليرة سورية جديدة، توزعت على 1174103 أسهم، من خلال 196 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

وارتفع سهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 1.33 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 66971 سهماً، بينما ارتفع سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 2.11 بالمئة ليغلق عند 11 ليرة جديدة.



وارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.88 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما ارتفع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 1.19 بالمئة ليغلق عند 637 ليرة جديدة.

‏وفي المقابل سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا بنسبة 2.48 بالمئة ليغلق عند 17 ليرة، بينما انخفض سعر سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 0.05 بالمئة ليغلق عند 21 ليرة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أيّ حركة تداول خلال الجلسة، من بينها بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافةً إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏كما تميّزت جلسة اليوم بتنفيذ صفقة كبيرة بحجم 870168 سهماً، وبقيمة تجاوزت 16.7 مليون ليرة سورية، ما أسهم برفع إجمالي قيمة التداولات اليومية.

‏يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد أغلقت جلسة أمس الإثنين عند 8.5 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 391316 سهماً، من خلال 143 صفقة.